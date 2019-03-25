Следующий саммит БРИКС пройдет в Бразилиа 13-14 ноября

Одиннадцатый саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) пройдет 13-14 ноября в городе Бразилиа. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в публикации на сайте бразильского председательства в объединении.

Встречи глав государств и правительств БРИКС пройдут во дворце "Итамарати", где располагается бразильский МИД. Как отмечается, столица уже во второй раз станет местом проведения саммита "пятерки". В прошлый раз лидеры Бразилии, России, Индии и Китая встречались здесь в 2010 году еще в четырехстороннем формате (ЮАР официально вошла в состав БРИКС в 2011 году в ходе саммита в городе Санья, Китай).

Основная тема бразильского председательства в объединении сформулирована следующим образом: "Экономический рост для инновационного будущего". Среди заявленных Бразилиа приоритетов - научно-технологическое и инновационное сотрудничество, цифровая экономика, борьба с оргпреступностью и отмыванием денег, укрепления взаимодействия по линии Делового совета БРИКС и Нового банка развития БРИКС.