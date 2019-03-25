На Украине с начала года почти 33 тысячи человек заболели корью

Почти 33 тысячи человек на Украине заболели корью с начала года. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в понедельник пресс-служба Центра общественного здоровья министерства здравоохранения.

"С 28 декабря 2018 года до 22 марта 2019 года корью заболели 32939 украинцев", - говорится в сообщении.

Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.