В Казахстане предложили переименовать Петропавловск и Павлодар

Заместитель председателя демократической партии "Ак Жол" ("Светлый путь") Казахстана Казбек Иса в понедельник предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей, присвоив им имена видных казахских исторических личностей, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Петропавловск надо назвать именем хана Абылая, а Павлодар - именем Кенесары, который боролся за независимость, а Семей - именем Алихана Букейханова. Надо нам продолжить таким образом", - сказал Иса на на заседании Общенациональной коалиции демократических сил "Казахстан - 2050" в поддержку переименования столицы.

По его мнению, политическое решение о переименовании Астаны в Нур-Султан было правильным.

Демократическая партия "Ак Жол" ("Светлый путь") является парламентской партией, имеет депутатскую фракцию в мажилисе (нижний палате) парламента Казахстана.