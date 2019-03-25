Дефицит бюджета США в феврале достиг рекордных $234 млрд

Дефицит госбюджета США в феврале составил $233,977 млрд, что на 8,7% больше показателя за тот же месяц предыдущего года ($215,239 млрд). Как передает Арменпресс, об этом сообщило министерство финансов страны.

Это рекордный показатель отрицательного сальдо за время ведения расчетов. Предыдущий максимум был зафиксирован в феврале 2012 года и составлял $231,7 млрд, отмечает MarketWatch.

В то же время за пять месяцев 2019 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США увеличилось на 39,2% и достигло $544,229 млрд по сравнению с $310,252 млрд за сопоставимый период годом ранее.

Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует в этом фингоду повышение дефицита бюджета до $897 млрд, или 4,2% ВВП.