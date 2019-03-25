Авиакомпания Lion Air меняет Boeing 747 на самолеты Airbus А330

Крупнейшая в Индонезии бюджетная авиакомпания Lion Air приняла решение отказаться от дальнемагистрального самолета Boeing 747-400 и заменить его на лайнеры Airbus А330-900NEO. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник газета The Jakarta Post со ссылкой на заявление представителя перевозчика Дананга Мандала.

По его словам, "компания использовала данный самолет в течение 10 лет на внутренних маршрутах". Вместе с тем "переход на лайнеры Airbus является стратегическим шагом, отвечающим запросам современности", отметил он. Первый такой самолет, как ожидается, прибудет в Индонезию в мае, а до конца года Lion Air получит еще два подобных лайнера. Всего же по контракту бюджетный перевозчик подписал 10 Airbus А330-900NEO.

Lion Air занимает примерно 40% рынка авиаперевозок Индонезии, в 2017 году компания обслужила около 51 млн пассажиров. Авиаперевозчик является вторым по величине лоукостером в Юго-Восточной Азии после малайзийской AirAsia. В парке находится почти 300 самолетов, большинство из них фирмы Boeing - модификации 737.