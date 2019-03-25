Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%

Около 32,1% граждан Украины готовы проголосовать за кандидата в президенты Украины, представителя партии "Слуга народа" Владимира Зеленского на очередных выборах главы государства. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом свидетельствуют данные опроса, который провел Киевский международный институт социологии в период с 14 по 22 марта.

"Среди тех, кто точно определился и пойдет на выборы, за Зеленского готовы отдать свои голоса 32,1% украинцев. Далее идут президент Петр Порошенко (17,1%) и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (12,5%)", - цитирует результаты опроса украинский телеканал "1+1".

За кандидата в президенты страны, представителя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко готовы проголосовать 10,4% граждан, а председателя партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко 6,9%.

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.