НАТО обсуждает меры поддержки Грузии в Черном море

НАТО и Тбилиси обсуждают возможности наращивания сотрудничества по поддержке Грузии в связи с обстановкой в Черном море. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник в Тбилиси генсек альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг находится с визитом в республике в связи с совместными учениями НАТО-Грузия.

"В настоящее время мы смотрим, что мы можем сделать больше в сфере морских возможностей Грузии", - сообщил Столтенберг по итогам встречи с премьером грузинского правительства.

При этом он заявил о "значительном усилении российского присутствия" в регионе Черного моря.

"Мы разделяем ваши озабоченности относительного российского военного усиления в регионе Черного моря. Именно поэтому мы усиливаем наше сотрудничество, в том числе в сфере морских сил. Мы предоставляем подготовку грузинской береговой охране, и в ходе сегодняшней встречи мы обсудили, что можем сделать еще для усиления нашего сотрудничества", - сказал Столтенберг.

Он также подтвердил, что альянс продолжит поддерживать усилия Грузии в сфере реформ на пути к членству в НАТО.

Ранее в МИД РФ заявляли, что именно НАТО ведет активную милитаризацию Черноморского региона. По информации российского внешнеполитического ведомства, в 2018 году с 80 до 120 дней была увеличена общая продолжительность присутствия кораблей в составе военно-морских групп НАТО в акватории Черного моря.