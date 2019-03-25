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СМИ: караван в составе 1,5 тыс. мигрантов отправился с юга Мексики к границе с США


Караван мигрантов численностью порядка 1,5 тыс. человек отправился в воскресенье из города Тапачула в штате Чьяпас на юге Мексики к границе США на севере страны. В его состав вошли граждане Гондураса, Сальвадора, Никарагуа, Гватемалы, а также Кубы. Как передает Арменпресс, об этом сообщила на своем сайте газета El Nacional.

Издание отмечает, что группа мигрантов впервые организовалась в караван на территории Мексики. Иностранцы находились в Чьяпасе с начала 2019 года.

По данным правозащитных организаций, ежегодно несколько сотен тысяч человек пытаются добраться до США через Мексику. При этом они нередко становятся жертвами преступных группировок или торговцев людьми.

 

 




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