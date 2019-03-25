Boeing пригласил пилотов и специалистов на презентацию нового ПО самолетов MAX

Около 200 пилотов ведущих американских авиакомпаний, специалисты и другие заинтересованные лица приглашены в понедельник корпорацией Boeing на презентацию обновленного программного обеспечения самолетов семейства 737 MAX, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

В сообщении корпорации говорится, что она "продолжает тесно работать с клиентами и органами надзора над программным обеспечением и совершенствованием подготовки пилотов для 737 MAX".

Презентация состоится в Рентоне, штат Вашингтон.

Как сообщалось, корпорация Boeing приняла решение о том, что сигнализация о неисправности датчиков системы MCAS ("Увеличение характеристик системы маневрирования") будет устанавливаться на всех лайнерах семейства 737 MAX в обязательном порядке.

По оценкам специалистов, именно неисправность датчиков системы стала причиной аварий самолетов этой модели в Индонезии и Эфиопии.