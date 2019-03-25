ГНКО Министерства транспорта приобрело новую и современную дорожно-строительную технику

Лаборатория, проводящая испытания дорожного строительства и строительных материалов ГНКО ''Дирекция автомобильных дорог Армении'' Министерства транспорта, связи и информационных технологий Республики Армения, пополнилась 51 наименованиями новейшего оборудования европейского производства. Как сообщили «Арменпресс» в информационной службе Министерства транспорта, связи и информационных технологий РА, это позволит проводить впредь полноценные испытания материалов, используемых в строительстве дорог в Армении, что поднимет на новый уровень качество строящихся дорог.

Министру Акопу Аршакяну на месте детально представили технические возможности оборудования, их применение в дорожно-строительных работах.

Было отмечено, что если до сих пор возможности лаборатории ограничивались лишь проверкой качественных характеристик асфальта, то теперь уже можно проводить испытания любого типа в соответствии с международными стандартами, в том числе бетона и грунта.

Министр ознакомился с работой пресса мощностью 2000 килоньютонов, который проверяет качество прочности бетона.

Бетон, используемый в дорожном строительстве, имеет свои минимальные требования к проектированию. Когда образец бетона помещается под этот пресс, кривая на экране показывает, какая сила повлияла на него, под какой силой он может быть сломан или разрушен. На основании полученных данных специалист уже видит соответствие данного материала требуемым критериям прочности. Это устройство имеет также и систему дистанционного управления, возможность работы по нескольким стандартам и передачи данных компьютеру. Среди новых устройств и климатическая камера, которая в разных климатических условиях проверяет, какие физические изменения происходят с образцом. Водяная баня позволяет опробовать материалы перед укладкой под пресс, опустить или повысить конкретную температуру, необходимую для тестирования.

Есть также оборудование, которое проверяет состав асфальта, эластичность асфальтового битума, содержание воздуха в свежем бетоне. Есть и полевые устройства, на которых можно проверить емкость грунта и т.д.

Акоп Аршакян подчеркнул необходимость сохранения безопасности оборудования при запуске. Министр поручил также создать электронную базу для хранения данных.

Специалист, осуществивший работы по монтажу, установке оборудования и обучение сотрудников лаборатории, констатирует, что никаких проблем с применением оборудования не будет, поскольку у нас есть очень опытные специалисты, которые полностью освоили использование нового оборудования и могут полноценно использовать его в своей повседневной работе. Министру Акопу Аршакяну были представлены также результаты испытаний получения нового дорожного покрытия, предлагаемого российскими специалистами. Отмечается, что это позволит строить более качественные и доступные дороги.

Примечательно, что с целью повышения эффективности деятельности ГНКО ''Дирекция автомобильных дорог Армении'' уже и до этого приобретала такое же современное оборудование, измеряющее плоскость дорог и счетчики интенсивности дорог. Более подробный текст на армянском можно прочитать по адресу.