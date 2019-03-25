Бако Саакян провел заседание правительства Арцаха

25 марта под председательством Президента Республики Арцах Бако Саакяна состоялось заседание правительства.

Как сообщили «Арменпресс» в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах, в ходе обсуждения вопросов, включенных в повестку дня заседания, президент дал конкретные поручения руководителям компетентных органов по надлежащему решению обсужденных вопросов.