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Бако Саакян провел заседание правительства Арцаха


25 марта под председательством Президента Республики Арцах Бако Саакяна состоялось заседание правительства.

Как сообщили «Арменпресс» в Главном информационном управлении Аппарата президента Республики Арцах, в ходе обсуждения вопросов, включенных в повестку дня заседания, президент дал конкретные поручения руководителям компетентных органов по надлежащему решению обсужденных вопросов.

 




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