Полиция и жандармерия Франции задержала с ноября 2018 года в ходе наведения порядка на манифестациях "желтых жилетов" более 8,7 тыс. человек. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом министр юстиции Франции Николь Беллубе сообщила в воскресенье, выступая в эфире телеканала BFM. Массовые протесты населения против роста налогов и цен начались в стране 17 ноября.

По ее данным, из этого числа около 2 тыс. уже осуждены французскими судами. "В 40% случаев нарушители закона наказаны реальными сроками тюремного заключения, а в отношении остальных 60% применены другие меры. В частности, этих людей осудили на обязательные общественно полезные работы или в отношении их вынесены условные тюремные сроки", - сообщила министр. Некоторым из задержанных запрещено в ближайшие месяцы посещать Париж.

Длительность сроков тюремного заключения в отношении этих людей - от 1 месяца до 3 лет. В настоящее время в судах находятся дела, по которым предстоит привлечь к ответственности еще 1800 человек. По уже рассмотренным делам в тюрьму непосредственно из зала суда, либо сразу после задержания и с учетом серьезности проступка были направлены 390 человек.

В субботу, по итогам 19-го по счету общенационального дня протеста "желтых жилетов" глава МВД Кристоф Кастанер сообщил о задержании в целом по стране 233 человек из которых 172 были помещены под стражу. Еще 107 лицам полицейскими и жандармами были сделаны устные предупреждения за участие в несанкционированных манифестациях и митингах.

Парижская прокуратура в воскресенье сообщила, что в столице в субботу под стражу были помещены 75 человек, из которых 17 являются несовершеннолетними. В настоящее время под стражей остаются 46 человек.