Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Греции по случаю Дня Независимости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание премьер-министру Греции Алексису Ципрасу по случаю Дня Независимости.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ Аппарата премьер-министра РА, в послании, в частности, говорится:

“Горячо поздравляю Вас по случаю национального праздника Греческой Республики - Дня Независимости. Желаю Вам и дружественному народу Греции мира, прогресса и благополучия.

Армения придает важность последовательному развитию армяно-греческих межгосударственных отношений, основанных на вековых культурных связях, теплоте, взаимном уважении и доверии между нашими народами.

Уверен, что благодаря совместным усилиям, армяно-греческий политический диалог, а также практическое сотрудничество в двустороннем и многостороннем форматах еще более укрепятся и получат новый импульс во благо наших дружественных стран и благоденствия наших братских народов.

Полон надежд, что у нас будут поводы для встреч и развития повестки армяно-греческого сотрудничества”.