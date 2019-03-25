Фонд "Ереван моя любовь" осуществляет программу "Защитник Родины", о которой президент Республики Армения Армен Саркисян сообщал 28 января 2019 года.

Как сообщили «Арменпресс» в Фонде ''Ереван моя любовь'', цель программы - помощь военнослужащим, получившим ранения, травмы, болезни во время военной службы, обучение их новым навыкам, помощь в поисках работы и активного участия в общественной жизни.

На этом этапе программы проводятся курсы, в которых принимают участие ребята, вылечившиеся в реабилитационном центре защитника Отечества и желающие учиться фотографии, операторской работе и компьютерному монтажу. Для некоторых из них это будет вторая профессия, а некоторые будут совершенствовать свои знания.

Раненым на границе ребятам преподают те, кто на протяжении многих лет фотографировал и снимал на видео президентов Армении и прибывавших в нашу страну известных лиц. Продолжительность данного курса для раненых и имеющих инвалидность военнослужащих составит три месяца.

'' Ребята уже месяц учатся фотографированию, для лучшего усвоения операторской работы курсы проводятся с помощью теоретических и практических занятий. После этого будут учиться монтажу, обрабатывать, монтировать снятые ими материалы. Этот курс - всего лишь первый шаг программы "Защитник Родины'', - сказал директор Фонда ''Ереван моя любовь" Аршак Карапетян.