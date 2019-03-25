В административном комплексе Министерства обороны Армении 25 марта созван оперативный сбор руководящего состава Вооруженных сил.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по информации и связям с общественностью МО Армении, в рамках взаимодействия вооруженных сил двух армянских республик на сбор прибыли также и представители командного состава АО Арцаха.

Поприветствовав участников собрания, министр обороны Армении Давид Тоноян в контексте совершенствования знаний руководящего состава Вооруженных Сил, выступил с лекцией на тему “Военно-политическая ситуация в регионе и возможные развития, вытекающие из этого”.

Глава оборонного ведомства РА представил участникам собрания основные вызовы вокруг безопасности Армении и Арцаха, угрозы внешнего, в том числе и военного характера, существующие и возможные развития в сфере региональных интересов и конфликтов и основные принципы обеспечения благоприятных условий для армянской стороны в процессе мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.