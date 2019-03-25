Правительство Армении 25 марта созовет внеочередное заседание
Правительство Армении 25 марта созовет внеочередное заседание.
Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, заседание начнется в 14: 00.
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