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Правительство Армении 25 марта созовет внеочередное заседание


Правительство Армении 25 марта созовет внеочередное заседание.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, заседание начнется в 14: 00.




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