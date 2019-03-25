Монах Питер Табичи на церемонии в Дубае получил премию в 1 миллион долларов как "лучший учитель в мире". Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.

Благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея вручает премию "лучшему учителю в мире" начиная с 2015 года. В этом году на нее было подано 10 тысяч заявок из 179 стран.

Тридцатишестилетний Питер Табичи является учителем естественных наук в сельской средней школе в Кении. По словам организаторов премии, на всю школу, в которой работает победитель конкурса, есть только один компьютер, и на одного учителя приходится 58 учеников.

Также Табичи известен тем, что отдает большую часть своей зарплаты на помощь бедным.

Премия фонда Санни Варкея вручается под патронажем вице-президента и премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мухаммеда бен Рашида Аль Мактума.