Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Греции

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Греческой Республики Прокопиосу Павлопулосу по случаю национального праздника страны - Дня Независимости.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, Армен Саркисян выразил уверенность, что эффективное взаимодействие между Арменией и Грецией будет носить продолжительный характер, служа прогрессу и процветанию двух стран.