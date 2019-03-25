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Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Греции


Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное послание президенту Греческой Республики Прокопиосу Павлопулосу по случаю национального праздника страны - Дня Независимости.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении, Армен Саркисян выразил уверенность, что эффективное взаимодействие между Арменией и Грецией будет носить продолжительный характер, служа прогрессу и процветанию двух стран.

 




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