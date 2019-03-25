Тысячи сербов почтили память жертв натовских бомбардировок 1999 года

Массовая акция прошла в воскресенье вечером в сербском городе Ниш в память о жертвах агрессии НАТО в Югославии в 1999 году. Трансляция мероприятия велась национальными телеканалами страны. На ней присутствовали президент Сербии Александар Вучич, премьер Ана Брнабич, Патриарх Сербский Ириней, председатель Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик, президент Республики Сербской Желька Цвиянович, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Акция открылась в 19:45 по местному времени (21:45 мск) звуком сирен воздушной тревоги. Именно в эту минуту 20 лет назад первые бомбы упали на территорию Югославии. Зрителям показали кадры бомбардировок сербских городов. Люди на площади зажгли свечи или фонари на мобильных телефонах и молча слушали молебен в память о погибших.

Президент Сербии Александар Вучич вспомнил о 90 погибших сербских детях. По его словам, Сербия не хочет членства в Североатлантическом альянсе, выбирая военный нейтралитет.

В завершение церемонии на сцену вышли несколько десятков детей с белыми розами, каждый из которых зачитал по одному имени погибшего в результате агрессии ребенка.