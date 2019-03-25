Генсек НАТО отметил прогресс Грузии в процессе интеграции в альянс

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили в воскресенье вопросы интеграции страны в альянс и углубление сотрудничества в этом направлении. Как передает Арменпресс, об этом сообщило Общественное телевидение Грузии, показавшее кадры с рабочего ужина, организованного главой правительства по случаю визита генсека.

"В ходе встречи были рассмотрены процесс интеграции страны в НАТО и Евросоюз, ход реформ, осуществляемых в Грузии в этом направлении", - сообщил телеканал. Столтенберг заявил "о прогрессе Грузии в процессе интеграции в НАТО". Бахтадзе поблагодарил Столтенберга за визит в Тбилиси, отметив, что поездка является "свидетельством твердой поддержки Грузии со стороны НАТО".

Генсек НАТО прибыл в Тбилиси в воскресенье вечером. Первый заместитель министра обороны страны Лела Чиковани заявила, что 25 марта Столтенберг, Бахтадзе и министр обороны Леван Изория посетят Совместный центр обучения и оценки НАТО - Грузия (JTEC) в Крцаниси (окраина Тбилиси), где с 18 марта проходят командно-штабные учения NATO - Georgia Exercise 2019.