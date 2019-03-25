Еще две страны признали Иерусалим столицей Израиля

Румыния и Гондурас в воскресенье объявили о признании Иерусалим столицей Израильского государства, соответствующие заявления сделаны главой румынского МИД Виорикой Денчилэ и президентом Гондураса Хуаном Эрнандесом на ежегодной конференции Американо-израильского комитета по общественным делам.

Обе страны намерены перенести в Иерусалим посольства, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Западные СМИ отмечают, что эти шаги уже приветствовали в Тель-Авиве.

Между тем, пресса указала на высказывания президента Румынии Клауса Иоханниса, который заявил, что премьер-министр не провел с ним необходимых консультаций. При этом он обвинил правительство Румынии в "полном невежестве" в делах внешней политики.

В конце прошлого года президент США признал Иерусалим столицей Израиля и объявил о переносе в этот город американского посольства. Аналогичное решение затем приняла Гватемала.