В Армении некоторые дороги закрыты и труднопроходимы. Mестами гололед и метель

25 марта по положению на 08:30 на территории РА есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как стало известно «Арменпресс» из официального сайта МЧС Армении: перевал Варденяц закрыт, на перевале метель.

Труднопроходимы повороты Дилижана, отрезок Ланджика автодороги Ереван-Гюмри, межобщинные дороги Ашоцка, Амасии и дороги Сотк-Карвачар. На автодороге Талин-Ланджик-Мастара гололед и метель, а в Ашоцке и Амасии Ширакской области - только метель. Водителям рекомендуется ездить исключительно на зимних шинах. Согласно информации, полученной из Дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта. Согласно информации, полученной из Главного управления Северной Осетии МЧС РФ, на российской стороне скопилось 142 автомобиля, 115 из которых-грузовики, 27-легковые.