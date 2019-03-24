Спасатели потушили пожар в  сауне  ресторана

24 марта в 02:33 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в ресторанном комплексе в селе Норадуз Гегаркуникской области вспыхнул пожар.

На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что огонь вспыхнул в сауне ресторана, расположенном на 24 км дороги Севан-Гавар.

Пожар был купирован в 04:13 часов, потушен в 05:11.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, сауна сгорела полностью (около 120 кв/м). Пострадавших нет.