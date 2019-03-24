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Спасатели потушили пожар в  сауне  ресторана


24 марта  в 02:33 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что в   ресторанном комплексе  в  селе Норадуз Гегаркуникской  области вспыхнул пожар.

На место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА. 

Выяснилось, что огонь вспыхнул в  сауне ресторана, расположенном на  24 км дороги Севан-Гавар.

Пожар был купирован в 04:13  часов, потушен в  05:11.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, сауна сгорела полностью (около 120 кв/м). Пострадавших нет.

 

 




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