В  Армении есть  труднопроходимые автодороги — автодорога Степанцминда- Ларс закрыта

24-го марта по положению на 15:00 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги.

Перевал Варденяц труднопроходим только для грузовиков с прицепом, а автодорога Сотк-Карвачар - только для грузовиков.

В Ширакской области и в городах Апаран, Талин Арагацотнской области и Берд, Дилижан Тавушской области снегопад.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, в Ашоцке и Амасии метель.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

Согласно данным, полученным МЧС РА из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов автомобилей.

Согласно информации, полученной из Главного управления ЧС Северной Осетии РФ, со стороны России есть столпившиеся автомобили – 115 грузовых и 27 легковых.

С 30 июня-2018 до 24 марта на 139 км трассы Ереван-Мегри идут строительные работы, из-за чего отрезок в 200 м односторонне закрыт.