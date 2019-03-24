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В  Армении есть  труднопроходимые автодороги — автодорога Степанцминда- Ларс закрыта


24-го марта по положению на 15:00 часов в Армении есть труднопроходимые автодороги.

Перевал Варденяц  труднопроходим только для грузовиков с прицепом, а автодорога Сотк-Карвачар - только для грузовиков.

В Ширакской  области и в городах Апаран, Талин Арагацотнской области и Берд, Дилижан Тавушской  области снегопад. 

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА,  в Ашоцке и Амасии метель.

Водителям рекомендуется ездить  исключительно на автомобилях с зимними шинами.                                                    

Согласно данным,  полученным МЧС РА  из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии,  автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех типов автомобилей.

Согласно информации, полученной  из  Главного управления  ЧС Северной  Осетии  РФ,  со стороны России есть столпившиеся автомобили – 115 грузовых и 27 легковых.

С 30 июня-2018 до 24 марта  на 139 км трассы  Ереван-Мегри  идут строительные  работы, из-за чего отрезок в 200 м односторонне закрыт.

 




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