В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) планирует расширить перечень платных услуг в СИЗО за счет каналов кабельного телевидения. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам заместитель директора ФСИН Валерий Бояринев.

"Так же, как и для обычных граждан, у лиц, содержащихся под стражей, появится возможность к общему пакету из 20 бесплатных телеканалов оформить подписку на платные телеканалы", - пояснил он.

"Мы уже вышли с соответствующей инициативой внесения изменений в правила внутреннего распорядка для внедрения кабельного телевидения. Конечно же, с определенной цензурой (сейчас у заключенных СИЗО есть возможность покупать книги, газеты и журналы, за исключением изданий экстремистского, эротического и порнографического содержания - прим. ТАСС)", - сообщил он. У заключенных в камерах появится возможность заказать "просмотр фильма, образовательных программ, изучать иностранные языки или смотреть спортивные каналы", заметил Бояринев.

В нескольких корпусах СИЗО в Москве уже запущен пилотный проект предоставления такой услуги.

Кроме того, замдиректора ФСИН подтвердил, что в СИЗО по всей стране ведется работа по переходу на цифровое телевещание для того, чтобы избежать сбоя в приеме бесплатных телеканалов. "Работа проводится, и в регионах она идет проще, чем в Москве, поскольку там есть возможность получать прибыль от предприятий, где трудятся осужденные, и тратить ее на улучшение условий содержания, в том числе и на проведение мероприятий по переходу на цифровое телевещание, - рассказал замдиректора ФСИН. - А в Москве [у столичных СИЗО] есть только бюджетное финансирование".

Ранее в УФСИН по Москве сообщили, что 75% телевизоров в камерах принимают цифровой сигнал.

Также в московских СИЗО начат пилотный проект установки в камерах терминалов, с помощью которых заключенный под стражу сможет заказывать платные услуги или обращаться к администрации. "Ставим терминалы, чтобы они могли прямо в камерах заказывать, например, какие-то услуги - дополнительное питание, электронные письма (услуга "ФСИН-Письмо"), подавать дополнительные заявки", - рассказал Валерий Бояринев.

Он напомнил, что в исправительных колониях такие терминалы уже внедрены, через них можно получить информацию о вакансиях на рынке труда и спросе на специальности, с учетом которой ФСИН корректирует программу профессиональной ориентации перед освобождением.