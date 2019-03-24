ДТП с участием 3 машин на пл. Гарегина Нжде  в  Ереване — два человека госпитализированы

24 марта в 04:00 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что на пл. Гарегина Нжде в Ереване произошло ДТП с участием 3 машин, необходима помощь спасателей.

На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что близ д.№14 по проспекту Багратуняц столкнулись автомобили Mercedes C (водитель Х.М., 1967 г/р), ВАЗ-2106 (водитель С.Г.) и Opel Astra (водитель Г.С.).

До прибытия спасателей пассажира Opel Astra Г.Г. (2002 г/р) доставили в МЦ Эребуни. Его состояние удовлетворительное.

Спасатели вытащили Х.М. из автомобиля и поднесли к машине скоро помощи. Его также доставили в МЦ Эребуни. Его состояние медиуи оценили как тяжелое.

Спасатели помыли дорогу.