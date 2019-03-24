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ДТП с участием 3 машин на пл. Гарегина Нжде  в  Ереване — два человека госпитализированы


24 марта  в 04:00  часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что на пл. Гарегина Нжде  в  Ереване  произошло ДТП с участием 3 машин,   необходима  помощь спасателей.

На место выехали 2  боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.     

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, выяснилось, что близ д.№14 по проспекту  Багратуняц столкнулись автомобили Mercedes C (водитель Х.М.,  1967 г/р), ВАЗ-2106 (водитель С.Г.) и Opel Astra  (водитель  Г.С.).

До прибытия  спасателей пассажира  Opel Astra Г.Г. (2002 г/р)  доставили в  МЦ Эребуни. Его состояние  удовлетворительное.

Спасатели вытащили Х.М. из автомобиля  и поднесли к  машине  скоро  помощи. Его также доставили в  МЦ Эребуни. Его состояние  медиуи оценили как  тяжелое.

Спасатели  помыли дорогу.

 




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