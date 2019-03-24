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Никол Пашинян в Енокаване провел неформальную встречу с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе


Премьер-министр Никол Пашинян и глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе 24 марта провели неформальную встречу в общине Енокаван Тавушской области Армении. 

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата премьер-министра РА,  собеседники обсудили различные вопросы повестки армяно-грузинских отношений, коснулись представляющих взаимный интерес других тем.

Никол Пашинян и Мамука Бахтадзе подчеркнули важность армяно-грузинских отношений во всех сферах и выразили уверенность, что дальнейшее активное взаимодействие будет способствовать развитию и расширению сотрудничества между двумя соседними и дружественными государствами по ряду направлений.

В этом контексте стороны подчеркнули важность не только официальных, но и подобных частых неформальных встреч.

Предыдущая неформальная встреча Никола Пашиняна и Мамуки Бахтадзе состоялась 15 января текущего года в грузинском городе Болниси.

 




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