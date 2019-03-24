Водитель машины, съехавшей в  ущелье  на дороге  Дзорахпюр-Вохчаберд, не обнаружен

24 марта в 00:33 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что на дороге Дзорахпюр-Вохчаберд произошло ДТП, есть погибший, необходима помощь спасателей.

На место выехал спасательный отряд для проведения специальных работ ЦКУ Спасательной службы МЧС РА.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что на 2 км дороги Дзорахпюр-Вохчаберд автомобиль Mercedes E320 (водитель не обнаружен) съехал с проезжей части дороги в ущелье - на 10 м.

Пострадавших на месте не обнаружено.

Спасатели обесточили машину, перекрыли подачу газа.