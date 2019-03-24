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Водитель машины, съехавшей в  ущелье  на дороге  Дзорахпюр-Вохчаберд, не обнаружен


24 марта  в 00:33 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что на дороге  Дзорахпюр-Вохчаберд  произошло ДТП, есть погибший, необходима  помощь спасателей.

На место выехал спасательный отряд  для  проведения специальных работ  ЦКУ Спасательной  службы  МЧС РА.   

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, выяснилось, что на 2  км дороги Дзорахпюр-Вохчаберд   автомобиль Mercedes E320  (водитель не обнаружен) съехал с  проезжей  части  дороги  в ущелье - на 10 м. 

Пострадавших на месте  не  обнаружено.

Спасатели обесточили машину, перекрыли подачу  газа.




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