Премьер-министр  посетил Енокаван: община  планирует принять до 250 тыс.  туристов вместо нынешних 50 тыс.

Премьер-министр Никол Пашинян 24 марта посетил общину Енокаван Тавушской области. Премьер-министра сопровождали вице-премьер Тигран Авинян, руководитель аппарата премьер-министра Эдуард Агаджанян и губернатор Тавушской области Айк Чобанян.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, в рамках визита премьер-министру был представлен проект “Стратегии развития Енокавана 2025”, основным направлением которого является развитие в общине сферы туризма и инфраструктур.

Согласно стратегии, Енокаван станет центром приключенческого туризма, и количество ежегодных туристических посещений возрастет до 250 тыс. вместо нынешних 50 тыс. Планируется до 2025 года инвестировать несколько десятков миллионов долларов для развития туристической инфраструктуры и создания новых рабочих мест.

Было отмечено, что общий оборот в туристической сфере в Енокаване в 2018 году составил 1,5 млн долларов. Планируется до 2025 года увеличить этот показатель до 13 млн долларов.

Было также сообщено, что уже предпринимаются шаги по разработке генерального плана землепользования в Енокаване.

Премьер-министр Пашинян приветствовал и подчеркнул важность реализации стратегии и отметил, что правительство в рамках своего инструментария готово оказать помощь в реализации предусмотренных стратегией проектов и инвестиционных программ.