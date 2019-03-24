Сотрудники полиции и СК   РА  выяснили обстоятельства инцидента с применением оружия  в  Лорийской  области

Сотрудники полиции и Следственного комитета РА выяснили обстоятельства личности участников инцидента с применением оружия в поле – близ дороги в село Ширакамут Лорийской области.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.

В сообщении говорится: «В 18.50 часов 23 марта, в Спитакское отделение полиции из спитакской больницы поступило сообщение о том, что к ним с огнестрельными ранениями доставлены лица 22, 31 и 53 лет, проживающие в селе Шенаван.

Сотрудники полиции и Следственного комитета РА выяснили, что инцидент произошел в поле – близ дороги в село Ширакамут Лорийской области. На месте происшествия обнаружены разнокалиберные гильзы. В результате оперативно-розыскных и следственных действий выяснились обстоятельства происшедшего, а также личности участников, для поимки которых предпринимаются соответствующие действия».