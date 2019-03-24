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Сотрудники полиции и СК   РА  выяснили обстоятельства инцидента с применением оружия  в  Лорийской  области


Сотрудники полиции и Следственного комитета РА  выяснили обстоятельства личности участников инцидента с применением оружия  в поле – близ дороги в село Ширакамут  Лорийской  области.

Об этом Арменпресс сообщили  в Управлении по связям с общественностью и СМИ полиции РА.

В сообщении говорится: «В 18.50 часов  23 марта, в Спитакское  отделение  полиции  из спитакской больницы поступило сообщение о том, что к  ним  с  огнестрельными ранениями доставлены  лица 22, 31 и  53 лет,  проживающие  в селе Шенаван.

Сотрудники полиции и Следственного комитета РА  выяснили, что инцидент произошел в поле – близ дороги в село Ширакамут  Лорийской  области. На  месте  происшествия  обнаружены разнокалиберные  гильзы. В  результате  оперативно-розыскных и следственных действий  выяснились обстоятельства происшедшего, а также личности участников, для   поимки которых предпринимаются  соответствующие   действия».

 




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