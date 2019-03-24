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Автодорога  Степанцминда-Ларс закрыта  для  всех видов  транспорта


Согласно информации, полученной  Министерством транспорта, связи и IT-сферы  РА из департамента дорог Министерства инфраструктур Грузии,  по данным на 10:30 часов 24 марта,  автодорога  Степанцминда-Ларс закрыта  для  всех видов  транспорта.

Об этом  Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-сферы  РА.

 




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