Согласно информации, полученной Министерством транспорта, связи и IT-сферы РА из департамента дорог Министерства инфраструктур Грузии, по данным на 10:30 часов 24 марта, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-сферы РА.