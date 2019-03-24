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На  некоторых дорогах республики снегопад


По данным на 10:00 часов 24 марта, на автодорогах Севана, Дилижана, Иджевана, Раздана, Ашоцка, Лори, Спитака, Степанавана, Арагаца, Апарана  идет снег.

На автодорогах Ашоцка метель. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ    Министерства транспорта, связи и IT-сферы  РА,  перевал Варденяц труднопроходим  для  легковых автомобилей, а  для  тяжелого транспорта  и  грузовиков с прицепом закрыт.

Проводится обработка дорожного полотна  солью, песком.

Другие  дороги  республиканского и межгосударственного значения  открыты.

 




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