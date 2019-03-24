На  некоторых дорогах республики снегопад

По данным на 10:00 часов 24 марта, на автодорогах Севана, Дилижана, Иджевана, Раздана, Ашоцка, Лори, Спитака, Степанавана, Арагаца, Апарана идет снег.

На автодорогах Ашоцка метель.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства транспорта, связи и IT-сферы РА, перевал Варденяц труднопроходим для легковых автомобилей, а для тяжелого транспорта и грузовиков с прицепом закрыт.

Проводится обработка дорожного полотна солью, песком.

Другие дороги республиканского и межгосударственного значения открыты.