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«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели


Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

Заявления о вовлечении Арцаха в переговоры - не вызов, а приглашение к диалогу: Никол Пашинян

 

 

Проведение Азербайджаном широкомасштабных военных учений без уведомления является нарушением международных обязательств. МИД РА

 

 

Министр обороны и представители МККК обсудили вопрос осужденного в Азербайджане Карена Казаряна

 

 

Отец осужденного в Азербайджане гражданина Армении посетил нарушившего госграницу Армении азербайджанца

 

 

Штат Алабама признал Геноцида армян

 

 

Армения на 13 пунктов улучшила свои позиции в списке самых счастливых стран мира

 

 

Спикер НС Армении предложил спикеру Бундестага рассмотреть вопрос о создании в Армении Армяно-немецкого университета

 

 

14 Армянских компаний представили туристическую привлекательность страны в ITB Berlin. Достигнуты договоренности

 

 

Впервые Армения и ЕГМУ были признаны победителями программы HORIZON 2020 TWINNING

 

 

Правительство расширяет возможности получения студенческих кредитов на доступных условиях

 

 

В настоящее время правительство обсуждает как минимум 89 инвестиционных проектов: вступительное слово Пашиняна в ходе пресс-конференции

 

 

На смену иностранным джинсам придут армянские: в Гюмри открылось производство джинсовMade in Armenia

 

 

Состоялась церемония закладки фундамента нового здания театра “Амазгаин”: до этого премьер-министр лично убрал мусор с территории

 

Площадь, находящаяся на промежуточной части Северного проспекта, будет названа Площадью Европы

 

 

В Евразийском экономическом союзе отменят роуминг

 

 

Сколько сэкономит гражданин Армении после возможной отмены роуминга на территории ЕАЭС

 

 

Глэдис Береджиклян победила на выборах и стала первой женщиной-премьером австралийского штата Новый Южный Уэльс

 

 

Госсекретарь США Майк Помпео посетил армянскую часть Иерусалимского храма Воскресения Христова

 

 

Назарбаев ушел в отставку

 

 

Токаев вступил в должность президента Казахстана

 

 

Cтраны ЕС единогласно одобрили отсрочку Brexit

 

 

Число жертв крушения парома в Ираке возросло до 96 человек

 

 

CNN: Boeing представил самый длинный в истории пассажирский самолет

 

 

В Индии началась продажа самого дешевого авто в мире Bajaj Qute




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