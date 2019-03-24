«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Заявления о вовлечении Арцаха в переговоры - не вызов, а приглашение к диалогу: Никол Пашинян
Проведение Азербайджаном широкомасштабных военных учений без уведомления является нарушением международных обязательств. МИД РА
Министр обороны и представители МККК обсудили вопрос осужденного в Азербайджане Карена Казаряна
Отец осужденного в Азербайджане гражданина Армении посетил нарушившего госграницу Армении азербайджанца
Штат Алабама признал Геноцида армян
Армения на 13 пунктов улучшила свои позиции в списке самых счастливых стран мира
Спикер НС Армении предложил спикеру Бундестага рассмотреть вопрос о создании в Армении Армяно-немецкого университета
14 Армянских компаний представили туристическую привлекательность страны в ITB Berlin. Достигнуты договоренности
Впервые Армения и ЕГМУ были признаны победителями программы HORIZON 2020 TWINNING
Правительство расширяет возможности получения студенческих кредитов на доступных условиях
В настоящее время правительство обсуждает как минимум 89 инвестиционных проектов: вступительное слово Пашиняна в ходе пресс-конференции
На смену иностранным джинсам придут армянские: в Гюмри открылось производство джинсов “Made in Armenia”
Состоялась церемония закладки фундамента нового здания театра “Амазгаин”: до этого премьер-министр лично убрал мусор с территории
Площадь, находящаяся на промежуточной части Северного проспекта, будет названа Площадью Европы
В Евразийском экономическом союзе отменят роуминг
Сколько сэкономит гражданин Армении после возможной отмены роуминга на территории ЕАЭС
Глэдис Береджиклян победила на выборах и стала первой женщиной-премьером австралийского штата Новый Южный Уэльс
Госсекретарь США Майк Помпео посетил армянскую часть Иерусалимского храма Воскресения Христова
Токаев вступил в должность президента Казахстана
Cтраны ЕС единогласно одобрили отсрочку Brexit
Число жертв крушения парома в Ираке возросло до 96 человек
CNN: Boeing представил самый длинный в истории пассажирский самолет
В Индии началась продажа самого дешевого авто в мире Bajaj Qute