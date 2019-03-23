Вопрос генсека ОДКБ продолжает обсуждаться внутри структуры – Армения  отреагировала на заявление Семерикова

МИД Армении отреагировал на заявление и.о. Генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова о том, что все необходимые для согласования кандидатуры от Беларуси на должность Генсека ОДКБ, разосланы странам-членам организации.

Как передает Арменпресс, в беседе с ТАСС пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян вновь подчеркнула, что в основе деятельности ОДКБ лежит принцип принятия консенсусных, приемлемых для всех государств-членов решений.

«Продолжаются политические обсуждения внутри структуры относительно разработки базовых нормативно-правовых принципов, регулирующих нынешнюю ситуацию, обусловленную досрочным прекращением обязанностей Генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Решение о назначении Генсека ОДКБ лежит в этой плоскости. В этом контексте для нас ясно, о каких документах говорил и.о. Генсека ОДКБ Валерий Семериков. Здесь в первую очередь следует разработать этот принцип на уровне стран-членов ОДКБ», - сказала Анна Нагдалян.