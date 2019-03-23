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Вопрос генсека ОДКБ продолжает обсуждаться внутри структуры – Армения  отреагировала на заявление Семерикова


МИД Армении  отреагировал на заявление  и.о. Генерального секретаря  ОДКБ Валерия Семерикова о том,  что все необходимые для согласования  кандидатуры от Беларуси на должность Генсека ОДКБ,  разосланы странам-членам организации.

Как передает Арменпресс, в  беседе с ТАСС пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян  вновь подчеркнула, что в основе деятельности ОДКБ лежит принцип принятия консенсусных, приемлемых для всех государств-членов решений.

«Продолжаются политические  обсуждения внутри структуры относительно разработки базовых нормативно-правовых принципов, регулирующих  нынешнюю ситуацию, обусловленную досрочным прекращением обязанностей Генсека Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Решение о назначении  Генсека ОДКБ лежит в этой плоскости. В этом контексте для нас ясно, о каких документах говорил и.о. Генсека ОДКБ Валерий Семериков. Здесь в первую очередь следует  разработать этот принцип на уровне стран-членов ОДКБ», - сказала Анна Нагдалян.




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