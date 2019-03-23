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Роберт Кочарян представил в ЕСПЧ 5-й иск


Защита находящегося под арестом бывшего президента Армении Роберта Кочаряна подала пятую по счету жалобу в Европейский суд по правам человека.

Как  передает Арменпресс, об этом  сказал в  беседе с журналистами 23 марта адвокат Кочаряна АйкАлумян. "Мы подали в ЕСПЧ пятую по счету жалобу. Она касается затягивания рассмотрения дела об отмене ареста Кочаряна Кассационным судом", - сказал Алумян.

По его словам,   в п.4 ст. 5     Европейской конвенции по правам человека предусматривается, что каждый, кто лишен свободы,   имеет право на обжалование и  безотлагательное рассмотрение, а также  освобождение его вышестоящим судом, если  заключение было незаконным.

"Мы подали жалобу в Кассационный суд еще 25 декабря 2018 года, а она все еще не рассматривалась и даже не принята к производству, хотя суд уже должен был вынести решение. Это очевидное нарушение Европейской конвенции по правам человека", - отметил адвокат. Мы  долго ждали и не  раз поднимали этот вопрос, надеясь, что  Кассационный суд сделает надлежащие  выводы, но эта  структура какой  была, такой  и осталась. И  мы  решили: единственный  и кратчайший  путь что-то доказать Кассационному суду — это обратиться  в Европейский  суд», - сказал Алумян. 

Он отметил, что законы  Европейской  конвенции преобладают нал законами  Армении. И  если закон Армении предусматривает, что   Кассационный суд обязан в  3-месячный  срок вынести решение -  принять или не принять  вопрос в  производство, то Европейская конвенция предписывает принять его в производство незамедлительно.

«Так  что наше законодательство уже  не  имеет значения. Если Кассационный суд дожидается, что по истечении 3-месячного срока, в  последний  день вынесет решение, то по всей  вероятности,  это будет нарушением п.4 ст.5  Европейской  конвенции. В деле, на которое  ссылаемся в иске,  слушание  было назначено всего за 20 дней. ЕСПЧ посчитало, что принцип безотлагательного рассмотрения  был нарушен», - сказал Алумян.

 




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