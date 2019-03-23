Роберт Кочарян представил в ЕСПЧ 5-й иск

Защита находящегося под арестом бывшего президента Армении Роберта Кочаряна подала пятую по счету жалобу в Европейский суд по правам человека.

Как передает Арменпресс, об этом сказал в беседе с журналистами 23 марта адвокат Кочаряна АйкАлумян. "Мы подали в ЕСПЧ пятую по счету жалобу. Она касается затягивания рассмотрения дела об отмене ареста Кочаряна Кассационным судом", - сказал Алумян.

По его словам, в п.4 ст. 5 Европейской конвенции по правам человека предусматривается, что каждый, кто лишен свободы, имеет право на обжалование и безотлагательное рассмотрение, а также освобождение его вышестоящим судом, если заключение было незаконным.

"Мы подали жалобу в Кассационный суд еще 25 декабря 2018 года, а она все еще не рассматривалась и даже не принята к производству, хотя суд уже должен был вынести решение. Это очевидное нарушение Европейской конвенции по правам человека", - отметил адвокат. Мы долго ждали и не раз поднимали этот вопрос, надеясь, что Кассационный суд сделает надлежащие выводы, но эта структура какой была, такой и осталась. И мы решили: единственный и кратчайший путь что-то доказать Кассационному суду — это обратиться в Европейский суд», - сказал Алумян.

Он отметил, что законы Европейской конвенции преобладают нал законами Армении. И если закон Армении предусматривает, что Кассационный суд обязан в 3-месячный срок вынести решение - принять или не принять вопрос в производство, то Европейская конвенция предписывает принять его в производство незамедлительно.

«Так что наше законодательство уже не имеет значения. Если Кассационный суд дожидается, что по истечении 3-месячного срока, в последний день вынесет решение, то по всей вероятности, это будет нарушением п.4 ст.5 Европейской конвенции. В деле, на которое ссылаемся в иске, слушание было назначено всего за 20 дней. ЕСПЧ посчитало, что принцип безотлагательного рассмотрения был нарушен», - сказал Алумян.