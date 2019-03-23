Время в Ереване: 11:07:36,   24 Март

Глэдис Береджиклян победила на выборах и стала первой женщиной-премьером австралийского штата Новый Южный Уэльс


Австралийский  политический  деятель армянского происхождения  Глэдис Береджиклянпобедила  на выборах и  стала первой женщиной-премьером  крупнейшегоавстралийского штата Новый Южный Уэльс.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает TheSydneyMorningHerald.

Береджиклян представляет Либеральную партию штата, которая  победила  на выборах главного соперника – Рабочую (Лейбористскую) партию.

Узнав  о результатах выборов, Глэдис Бережиклянедва сдерживала слезы, заявив, что Новый Южный Уэльс - это «штат, в котором даже женщина и с такой  длинной фамилией может стать премьер-министром».

«Я безмерно  горжусь тем замечательным местом, в котором мы живем. И для меня самое важное, это то, что независимо от вашего происхождения - где вы живете, каковы ваши обстоятельства - у каждого в этом штате есть шанс быть лучшим», - сказала она.

Премьер-министр Австралии Скотт Морисон уже  поздравил Береджиклян и ее команду с «беспрецедентной, образцовой  и смелой  победой».

Хотя ее соперник, лидер Рабочей  партии Майкл Дели заявил, что результаты  не  окончательные, тем не  менее он уже  позвонил и поздравил Глэдис Береджиклян с победой.

Пока неясно, сформирует ли она с правительство большинства.

Береджиклян впервые вступила в должность премьер-министра в 2017 году после отставки Майка Бэйрда с поста лидера и премьер-министра НЮУ. Тогда члены  партии единогласно  выбрали новым премьером именно Глэдис Береджиклян.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации