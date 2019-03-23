Глэдис Береджиклян победила на выборах и стала первой женщиной-премьером австралийского штата Новый Южный Уэльс

Австралийский политический деятель армянского происхождения Глэдис Береджиклянпобедила на выборах и стала первой женщиной-премьером крупнейшегоавстралийского штата Новый Южный Уэльс.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает TheSydneyMorningHerald.

Береджиклян представляет Либеральную партию штата, которая победила на выборах главного соперника – Рабочую (Лейбористскую) партию.

Узнав о результатах выборов, Глэдис Бережиклянедва сдерживала слезы, заявив, что Новый Южный Уэльс - это «штат, в котором даже женщина и с такой длинной фамилией может стать премьер-министром».

«Я безмерно горжусь тем замечательным местом, в котором мы живем. И для меня самое важное, это то, что независимо от вашего происхождения - где вы живете, каковы ваши обстоятельства - у каждого в этом штате есть шанс быть лучшим», - сказала она.

Премьер-министр Австралии Скотт Морисон уже поздравил Береджиклян и ее команду с «беспрецедентной, образцовой и смелой победой».

Хотя ее соперник, лидер Рабочей партии Майкл Дели заявил, что результаты не окончательные, тем не менее он уже позвонил и поздравил Глэдис Береджиклян с победой.

Пока неясно, сформирует ли она с правительство большинства.

Береджиклян впервые вступила в должность премьер-министра в 2017 году после отставки Майка Бэйрда с поста лидера и премьер-министра НЮУ. Тогда члены партии единогласно выбрали новым премьером именно Глэдис Береджиклян.