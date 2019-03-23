Араик Арутюнян привлек внимание надлежащих органов к возможному случаю вырубки деревьев в Разданском ущелье

Министр ОН РА Араик Арутюнян в ходе работ в Разданском ущелье во время субботника обратил внимание на сомнительную картину.

Как передает Арменпресс, министр разместил в Facebook снимок, на котором сложены срубленные деревья.

«Участвуя в субботнике в Разданском ущелье, я наткнулся на такую картину – огромная куча заготовленных дров, которые, по словам молодого человека, который постоянно тренируется в этом ущелье, срублены именно здесь. Ставлю в известность надлежащие органы», - написал Араик Арутюнян.

Он привлек внимание главы административного округа Кентрон Виктора Мнацаканяна к возможному случаю вырубки деревьев.