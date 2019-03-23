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Араик Арутюнян привлек внимание надлежащих органов к возможному случаю вырубки деревьев в Разданском ущелье


Министр ОН РА Араик  Арутюнян в ходе  работ в Разданском ущелье во время субботника обратил внимание на сомнительную картину.

Как  передает Арменпресс,  министр разместил    в  Facebook снимок, на котором сложены  срубленные  деревья.  

«Участвуя в субботнике в Разданском ущелье, я  наткнулся на такую картину – огромная куча заготовленных  дров, которые, по словам молодого человека, который  постоянно тренируется в этом ущелье,  срублены  именно здесь. Ставлю в известность надлежащие органы», - написал Араик  Арутюнян. 

Он привлек  внимание  главы административного округа Кентрон Виктора Мнацаканяна к  возможному  случаю вырубки деревьев.




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