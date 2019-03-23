Президент Армении Армен Саркисян участвует в общегосударственном субботнике вместе с внуками.

Как передает Арменпресс, на сайте аппарата президента в Facebook опубликованы фотографии, на которых президент и его внуки убирают территорию президентской резиденции.

По инициативе Министерства территориального управления и развития РА, в рамках программы «Чистая Армения» 23 марта объявлен общереспубликанским Днем чистоты.

В работе используются самосвалы, экскаваторы, краны и др. Намечена санитарная очистка, благоустройство и озеленение в жилых кварталах, туристических и культурно-исторических местах, на обочинах межгосударственных и республиканских дорог, в местах общественного пользования.

Работы начались с раннего утра. В субботнике участвуют сотрудники исполнительной власти, областных администраций, частных компаний, граждане страны.

На субботник вышли также премьер-министр Никол Пашинян, мэр Еревана АйкМарутян, министры, депутаты.