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Армен Саркисян участвует в общегосударственном субботнике вместе с внуками


Президент Армении  Армен Саркисян участвует в  общегосударственном субботнике  вместе  с внуками.

Как  передает Арменпресс, на сайте   аппарата  президента в  Facebook  опубликованы фотографии, на которых   президент и его внуки убирают  территорию президентской  резиденции.

По инициативе  Министерства  территориального управления  и развития  РА, в рамках программы  «Чистая Армения» 23 марта  объявлен общереспубликанским Днем чистоты.  

В  работе  используются   самосвалы, экскаваторы, краны и др.  Намечена санитарная очистка, благоустройство и озеленение  в  жилых кварталах,  туристических и культурно-исторических местах, на обочинах межгосударственных и республиканских дорог, в местах общественного пользования.

Работы  начались с раннего утра. В  субботнике  участвуют сотрудники исполнительной  власти, областных администраций, частных компаний, граждане  страны.

На субботник  вышли также премьер-министр Никол Пашинян, мэр Еревана АйкМарутян, министры, депутаты.




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