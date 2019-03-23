АйкаМарутяна не удовлетворяет работа «Санитек» по уборке мусора в Ереване

Мэра столицы АйкаМарутяна не удовлетворяет работа компании «Санитек» по уборке мусора в Ереване.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами 23 марта он отметил, что говорил об этом не раз.

«Мы постоянно делаем замечания компании. Мэрия, управление по коммунальным вопросам, следит за городом и ежедневно связывается с компанией, отправляя фотографии и свидетельства о плохо очищенных участках. Откровенно говоря, до этого момента они обещали исправить ситуацию, и на самом деле в какой-то степени они это сделали», - сказал Марутян.

Марутян сказал, что в настоящее время идет процесс привлечения второго оператора по вывозу мусора.

«Второй оператор должен быть, а для этого надо расторгнуть контракт с нынешним. Если мы просто расторгнем, будут большие штрафы, и это ляжет на город. Мы считаем себя не вправе возложить на город такое бремя, поэтому будем соблюдать процедуру», - сказал Марутян.