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АйкаМарутяна не удовлетворяет работа «Санитек» по уборке мусора в Ереване


Мэра  столицы АйкаМарутяна  не  удовлетворяет работа  компании «Санитек» по уборке  мусора  в  Ереване.

Как  передает Арменпресс, в  беседе с журналистами 23 марта он отметил, что говорил об этом не  раз. 

«Мы  постоянно делаем замечания  компании. Мэрия, управление  по коммунальным вопросам,  следит за городом и ежедневно связывается с компанией, отправляя фотографии и свидетельства о плохо очищенных участках. Откровенно говоря, до этого момента они обещали исправить ситуацию, и на самом деле в какой-то степени они это сделали», - сказал Марутян.

Марутян сказал, что в настоящее время идет процесс привлечения второго оператора по вывозу мусора.

«Второй  оператор должен быть, а для  этого надо расторгнуть контракт с  нынешним. Если мы  просто расторгнем, будут большие  штрафы, и это ляжет на  город. Мы  считаем себя  не  вправе  возложить на  город такое  бремя, поэтому  будем соблюдать процедуру», - сказал Марутян.




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