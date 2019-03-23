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В рамках субботника депутаты проводят очистку и озеленение


В  рамках республиканского субботника депутаты и сотрудники НС РА   проводят очистку и озеленение  территории от  памятника Вардану  Мамиконяну до Луна-парка.

Как  передает Арменпресс, в  беседе с журналистами 23 марта глава аппарата НС РА Тигран Галстян отметил, что они планируют посадить 50-60 деревьев.

«Мэрия предоставила машины, чтобы  вывозить мусор», - сказал он, добавив, что 60 депутатов  выразили желание  участвовать в работе. 

Спикер НС РА  Арарат Мирзоян сказал, что присоединился к субботнику  с  женой  и детьми.

«Уберем общественные места. А лучше всего – не  пачкать, понять, что все  эти территории – наши. Надо постоянно напоминать об этом, а также воспитывать детей  дома», - сказал он. 

Депутат фракции «Царукян» Геворк  Петросян сказал, что их фракция  всегда  участвует в  таких мероприятиях.

«Это еще один способ непосредственно общаться с народом», - сказал Геворк Петросян. 

Депутат фракции «Мой шаг» Айк Саркисян считает, что  чем больше  людей вовлекутся в работу, тем больше  станет чистоты.

«Когда ехал сюда, заметил, что во всех  дворах полно людей – это вдохновляет. Такое  впечатление, что в  мышлении людей произошло что-то вроде революции. Я не помню,  чтобы  столько людей  участвовало в  субботниках», - сказал Саркисян.

 




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