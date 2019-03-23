В рамках субботника депутаты проводят очистку и озеленение
В рамках республиканского субботника депутаты и сотрудники НС РА проводят очистку и озеленение территории от памятника Вардану Мамиконяну до Луна-парка.
Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами 23 марта глава аппарата НС РА Тигран Галстян отметил, что они планируют посадить 50-60 деревьев.
«Мэрия предоставила машины, чтобы вывозить мусор», - сказал он, добавив, что 60 депутатов выразили желание участвовать в работе.
Спикер НС РА Арарат Мирзоян сказал, что присоединился к субботнику с женой и детьми.
«Уберем общественные места. А лучше всего – не пачкать, понять, что все эти территории – наши. Надо постоянно напоминать об этом, а также воспитывать детей дома», - сказал он.
Депутат фракции «Царукян» Геворк Петросян сказал, что их фракция всегда участвует в таких мероприятиях.
«Это еще один способ непосредственно общаться с народом», - сказал Геворк Петросян.
Депутат фракции «Мой шаг» Айк Саркисян считает, что чем больше людей вовлекутся в работу, тем больше станет чистоты.
«Когда ехал сюда, заметил, что во всех дворах полно людей – это вдохновляет. Такое впечатление, что в мышлении людей произошло что-то вроде революции. Я не помню, чтобы столько людей участвовало в субботниках», - сказал Саркисян.