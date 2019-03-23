В рамках субботника депутаты проводят очистку и озеленение

В рамках республиканского субботника депутаты и сотрудники НС РА проводят очистку и озеленение территории от памятника Вардану Мамиконяну до Луна-парка.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами 23 марта глава аппарата НС РА Тигран Галстян отметил, что они планируют посадить 50-60 деревьев.

«Мэрия предоставила машины, чтобы вывозить мусор», - сказал он, добавив, что 60 депутатов выразили желание участвовать в работе.

Спикер НС РА Арарат Мирзоян сказал, что присоединился к субботнику с женой и детьми.

«Уберем общественные места. А лучше всего – не пачкать, понять, что все эти территории – наши. Надо постоянно напоминать об этом, а также воспитывать детей дома», - сказал он.

Депутат фракции «Царукян» Геворк Петросян сказал, что их фракция всегда участвует в таких мероприятиях.

«Это еще один способ непосредственно общаться с народом», - сказал Геворк Петросян.

Депутат фракции «Мой шаг» Айк Саркисян считает, что чем больше людей вовлекутся в работу, тем больше станет чистоты.

«Когда ехал сюда, заметил, что во всех дворах полно людей – это вдохновляет. Такое впечатление, что в мышлении людей произошло что-то вроде революции. Я не помню, чтобы столько людей участвовало в субботниках», - сказал Саркисян.