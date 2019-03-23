В результате взрыва на химзаводе в Китае повреждены 2800 зданий

Более 2800 тысячи жилых домов получили повреждения различной степени в результате взрыва на химзаводе, который произошёл в провинции Цзянсу в четверг.

Как передает Арменпресс. об этом сообщает РИА Новости.

"Мы обнаружили, что взрыв причинил ущерб жилым домам, находящимся вблизи промышленного парка. В основном это разбитые стекла окон и сломанные двери. В общей сложности повреждены более 2,8 тысячи домов, из них 89 повреждены очень серьезно, они не подлежат восстановлению", - сообщил глава администрации уездаСяншуй Дань Юнхун.

Он отметил, что настоящее время ведётся ремонт зданий, которые пострадали не очень сильно, и готовится снос разрушенных зданий.

Чиновник сообщил, что пострадавшим будет выплачена материальная компенсация или предоставлено жильё в другом районе.

Взрыв произошел в четверг на химзаводе "ЦзянсуТяньцзяи" на территории химического промышленного парка "Чэньцзяган" в уезде Сяншуй городского округа Яньчэн.

По последним данным, в результате происшествия уже погибли 64 человека. Всего за медицинской помощью в больницы обратились 617 человек, 523 из которых получили лёгкие травмы,

Под наблюдением врачей в больницах остаются 143 человека, 94 человека - в тяжелом и критическом состоянии, ещё 28 - числятся пропавшими без вести.