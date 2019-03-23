Мечети Крайстчёрча открылись для верующих

Полиция Новой Зеландии открыла для прихожан мечети города Крайстчерч, где на прошлой неделе в результате стрельбы погибли 50 человек, еще 50 человек пострадали.

Как передает Арменпресс. об этом сообщает РИА Новости.

Полиция установила дежурство на территории мечетей.

В двух мечетях Крайстчёрча (Южный остров, Новая Зеландия) 15 марта произошла стрельба, в результате которой, по последним данным полиции, погибли 50 человек, еще 50 пострадали. Обвинения в убийстве предъявлены 28-летнему австралийцу БрентонуТарранту, суд продлил его содержание под стражей до 5 апреля.

Ранее полиция Новой Зеландии попросила закрыть все мечети в стране после стрельбы в городе Крайстчёрч и рекомендовала жителям страны воздержаться от их посещения.