В Армении начался республиканский День чистоты — в субботнике участвует Никол Пашинян
По инициативе Министерства территориального управления и развития РА, в рамках программы «Чистая Армения» 23 марта объявлен общереспубликанским Днем чистоты.
Как передает Арменпресс, в работе будут использованы самосвалы, экскаваторы, краны и др. Намечена санитарная очистка, благоустройство и озеленение в жилых кварталах, туристических и культурно-исторических местах, на обочинах межгосударственных и республиканских дорог, в местах общественного пользования.
Работы начались с раннего утра. В субботнике участвуют сотрудники исполнительной власти, областных администраций, частных компаний, граждане страны.
На субботник вышли также премьер-министр Никол Пашинян, мэр Еревана АйкМарутян, министры, депутаты.