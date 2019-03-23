Гимнаст Артур Товмасян стал серебряным призером Кубка мира, а Давтян – бронзовым

Члены сборной Армении по гимнастике завоевали две медали на розыгрыше Кубка мира.

Как передает Арменпресс, в упражнениях на кольцах на розыгрыше Кубка мира Артур Товмасян набрал 14.833 очков и завоевал серебряную медаль. В тех же упражнениях ВаагнДавтян завоевал бронзу (14.825 очков). Многократный чемпион Армении АрутюнМединян в упражнениях на коне показал 5-й результат.

Артур Давтян, еще один представитель Армении, выступит в соревнованиях по опорному прыжку 23 марта.