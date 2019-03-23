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Гимнаст Артур Товмасян стал серебряным призером Кубка мира, а Давтян – бронзовым


Члены  сборной  Армении по гимнастике  завоевали две медали на  розыгрыше  Кубка мира.

Как  передает Арменпресс, в упражнениях на кольцах  на  розыгрыше  Кубка мира Артур Товмасян набрал 14.833 очков и завоевал серебряную медаль. В  тех же  упражнениях ВаагнДавтян завоевал бронзу  (14.825 очков). Многократный  чемпион Армении АрутюнМединян в  упражнениях на коне показал 5-й  результат.

Артур Давтян, еще один представитель Армении, выступит в  соревнованиях по опорному  прыжку 23 марта.




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