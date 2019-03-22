Отец осужденного в Азербайджане гражданина Армении посетил нарушившего госграницу Армении азербайджанца

Армен Казарян, oтец гражданина Армении Карена Казаряна, который оказался под юрисдикцией Азербайджана и был приговорен к 20 годам лишения свободы, 22 марта посетил гражданина Азербайджана Эльвина Ариф оглу Ибрагимова, который 16 марта нарушил государственную границу Армении.

Как сообщили Арменпресс из Межведомственного комитета по делам пленных, заложников и пропавших без вести лиц, Армен Казарян в беседе с Ибрагимовым поинтересовался состоянием его здоровья и морально-психологической ситуацией. Эльвин Ариф оглу Ибрагимов проинформировал отца Карена Казаряна об условиях его содержания и надлежащем уходе, сообщив, что армянские врачи проявляют заботливое отношение к нему.

Отец Карена Казаряна рассказал Ибрагимову историю Карена Казаряна, который год назад заблудился и оказался под юрисдикцией Азербайджана, но был незаконно осужден азербайджанскими властями по сфабрикованным обвинениям и находится в заключении.

Отец Карена Казаряна пожелал Ибрагимову скорейшего выздоровления.