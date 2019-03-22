Студенты мастерской Григора Хачатряна удостоились премий на Втором театральном фестивале стран СНГ «ГИТИС-мастер-класс»
Студенты третьего курса мастерской Григора Хачатряна удостоились премий на Втором театральном фестивале стран СНГ «ГИТИС-мастер-класс». Постановка “Отелло” получила премии в номинациях: лучшая драматическая работа, лучший актер второго плана, лучшая актриса второго плана.
Как сообщает Арменпресс, фестиваль прошел 15-20 марта в Москве.
В рамках фестиваля были проведены мастер-классы, презентации, дискуссии, экскурсии в различные музеи и культурные центры, в которых активно участвовали студенты.
- 17:55 В Дагестане число госпитализированных с кишечной инфекцией выросло до 104
- 17:43 Спасатели потушили пожар в сауне ресторана
- 17:25 В Армении есть труднопроходимые автодороги — автодорога Степанцминда- Ларс закрыта
- 16:33 В камерах российских СИЗО появятся платные кабельные каналы
- 15:46 ДТП с участием 3 машин на пл. Гарегина Нжде в Ереване — два человека госпитализированы
- 15:03 Никол Пашинян в Енокаване провел неформальную встречу с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе
- 14:54 Водитель машины, съехавшей в ущелье на дороге Дзорахпюр-Вохчаберд, не обнаружен
- 14:32 Премьер-министр посетил Енокаван: община планирует принять до 250 тыс. туристов вместо нынешних 50 тыс.
- 13:31 Водитель перевернувшейся на дороге Вардахпюр-Кармраван машины скончался на месте
- 12:56 Сотрудники полиции и СК РА выяснили обстоятельства инцидента с применением оружия в Лорийской области
- 11:54 В Армении ожидаются осадки, 24 марта – усиление ветра
- 11:35 Союз армянских ресторанов представил цели своей деятельности
- 11:07 Автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для всех видов транспорта
- 10:55 На некоторых дорогах республики снегопад
- 00:01 «Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
- 23.03-17:24 Анонс мероприятий на 25 марта
- 23.03-17:18 Анонс мероприятийна 24марта
- 23.03-16:41 Вопрос генсека ОДКБ продолжает обсуждаться внутри структуры – Армения отреагировала на заявление Семерикова
- 23.03-16:11 Роберт Кочарян представил в ЕСПЧ 5-й иск
- 23.03-16:04 Глэдис Береджиклян победила на выборах и стала первой женщиной-премьером австралийского штата Новый Южный Уэльс
- 23.03-15:34 Наталия Орейро изъявила желание получить российский паспорт
- 23.03-15:19 Курды отметили свой самый древний и самый любимый общенациональный праздник— Новруз
- 23.03-15:11 Президент Казахстана утвердил переименование столицы в Нур-Султан
- 23.03-15:06 НАТО запланировала построить в Польше объект для военной техники США
- 23.03-14:30 Сотрудники Министерства диаспоры участвуют в субботнике с армянской молодежью из Сирии
- 23.03-14:19 Посажены деревья, вымыты памятники, мосты — сотрудники МЧС РА участвуют в субботнике
- 23.03-13:54 Араик Арутюнян привлек внимание надлежащих органов к возможному случаю вырубки деревьев в Разданском ущелье
- 23.03-13:48 Армен Саркисян участвует в общегосударственном субботнике вместе с внуками
- 23.03-13:33 Сделать Гюмри и центром культуры вкуса — на ужине «Вкус Франции» президент Армен Саркисян предложил инициировать в мире и «Вкус Армении»
- 23.03-13:31 За прошедшую неделю противник нарушил режим прекращения огня около 180 раз
- 23.03-12:58 В ближайшие дни в республике будут осадки, температура воздуха понизится
- 23.03-12:26 Давид Тоноян и Анджей Каспршик обсудили ситуацию на линии соприкосновения арцахско-азербайджанских сил
- 23.03-12:21 АйкаМарутяна не удовлетворяет работа «Санитек» по уборке мусора в Ереване
- 23.03-12:16 Состоялась церемония закладки фундамента нового здания театра “Амазгаин”: до этого премьер-министр лично убрал мусор с территории
- 23.03-12:05 Никол Пашинян: единственный способ избавиться от мусора – соблюдать чистоту
16:07, 17.03.2019
Просмотрели 2070 раз Константинопольский патриарх ААЦ архиепископ Месроп Мутафян II погребен на армянском кладбище Шишлы в Стамбуле
21:03, 22.03.2019
Просмотрели 1490 раз Отец осужденного в Азербайджане гражданина Армении посетил нарушившего госграницу Армении азербайджанца
12:14, 17.03.2019
Просмотрели 835 раз Анна Акопян направила телеграмму соболезнования в связи с кончиной старожила армянской журналистики Асмик Мкртчян
14:07, 18.03.2019
Просмотрели 819 раз На смену иностранным джинсам придут армянские: в Гюмри открылось производство джинсов “Made in Armenia”
21:20, 22.03.2019
Просмотрели 783 раз Парафирован проект Плана консультаций между Министерствами иностранных дел Армении и Украины на 2019-2020 годы