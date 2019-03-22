Студенты мастерской Григора Хачатряна удостоились премий на Втором театральном фестивале стран СНГ «ГИТИС-мастер-класс»

Студенты третьего курса мастерской Григора Хачатряна удостоились премий на Втором театральном фестивале стран СНГ «ГИТИС-мастер-класс». Постановка “Отелло” получила премии в номинациях: лучшая драматическая работа, лучший актер второго плана, лучшая актриса второго плана.

Как сообщает Арменпресс, фестиваль прошел 15-20 марта в Москве.

В рамках фестиваля были проведены мастер-классы, презентации, дискуссии, экскурсии в различные музеи и культурные центры, в которых активно участвовали студенты.