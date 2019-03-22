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Премьер-министр принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика


Премьер-министр Никол Пашинян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, собеседники обсудили вопросы, касающиеся мирного переговорного процесса вокруг нагорно-карабахского конфликта. Стороны подчеркнули важность реализации шагов, необходимых для создания атмосферы взаимного доверия и мира.


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