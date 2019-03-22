Состоялось заседание постоянной комиссии НС Арцаха по государственно-правовым вопросам

Постоянная комиссия НС Арцаха по государственно-правовым вопросам 22-го марта провела заседание под председательством Овика Дживаняна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, после утверждения повестки дня участники заседания заслушали и обсудили пакет законопроектов Республики Арцах «О внесении изменений и дополнения в закон НКР " О местном самоуправлении"» и «О внесении изменений и дополнений в Избирательный кодекс НКР», представленный Министром юстиции Араратом Даниеляном.

Пакет законопроектов Республики Арцах «Об оперативно-розыскной деятельности» и «О внесении изменения в Уголовно-процессуальный кодекс НКР» также был представлен на рассмотрение постоянной комиссии Министром юстиции.

По словам министра, после первого чтения никаких предложений по проекту не было, внесены некоторые редакционные изменения. Комиссия дала положительное заключение относительно всех представленных проектов.

Затем депутаты обсудили законопроекты Республики Арцах «Об амнистии», «О внесении дополнения в Уголовный кодекс НКР», «О внесении изменения в Уголовно-процессуальный кодекс НКР», предложенные начальником управления делами Правительства аппарата Президента Республики Арцах, первым заместителем руководителя аппарата Араиком Лазаряном. Законопроекты также были одобрены комиссией по государственно-правовым вопросам.

Глава Национальной статистической службы Мануш Минасян представила законопроект Республики Арцах «О внесении изменений в закон Нагорно-Карабахской Республики "О государственной статистике", который также получил одобрение головной комиссии.

После обсуждения пакета законопроектов Республики Арцах «О свободе мысли, совести и религиозных организациях» и «О внесении изменений в Уголовный кодекс НКР», предложенного депутатом Гагиком Багунцем, комиссия решила вынести окончательную позицию на пленарном заседании НС.