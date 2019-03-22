Никол Пашинян принял посла США Линн Трейси

Премьер-министр Никол Пашинян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Армении Линн Трейси.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян приветствовал госпожу Трейси в правительстве, поздравил ее с назначением на должность и пожелал успехов в дипломатической миссии. Премьер-министр подчеркнул, что правительство Армении придает важное значение последовательному развитию и расширению партнерства с США, в том числе в политической и экономической сфере. Глава правительства подчеркнул, что Армения решительно движется по пути развития и укрепления демократии, борьбы с коррупцией и монополиями, защиты прав человека и свободы слова, и отметил важность сотрудничества и реализации совместных проектов с США в отмеченных сферах.

Выразив благодарность за теплый прием, Линн Трейси отметила, что для нее является честью встретиться с премьер-министром Пашиняном и подтвердить приверженность США поддержке суверенной Армении в вопросах демократической повестки, борьбы против коррупции, решении экономических и региональных проблем, а также продолжительного сотрудничества в сфере международной безопасности. Госпожа Трейси заверила, что приложит все необходимые усилия для содействия развитию двустороннего экономического сотрудничества.

В ходе встречи собеседники обсудили ряд вопросов повестки армяно-американских отношений. Никол Пашинян и Линн Трейси также обменялись мнениями по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и другим региональным вопросам.