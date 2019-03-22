Артур Ованнисян и Сурен Крмоян освобождены с должностей

Решением премьер-министра Никола Пашиняна, заместители министра юстиции Армении Артур Ованнисян и Сурен Крмоян освобождены с должности. Как сообщает Арменпресс, соответствующее решение размещено на сайте e-gov.am.

Согласно решению, Артур Ованнисян освобожден от должности первого заместителя министра юстиции, а Сурен Крмоян освобожден от должности заместителя министра юстиции.